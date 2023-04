Smartphonemarkt Kromp Voor Vijfde Kwartaal Op Rij

De wereldwijde smartphonemarkt heeft een zwaar jaar achter de rug. Uit cijfers blijkt namelijk dat de smartphonemarkt voor het vijfde kwartaal op rij is gekrompen. In het eerste kwartaal van 2023 kromp de smartphonemarkt met 12% te opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

Volgens analistenbureau Canalys is de wereldwijde inflatie een grote reden voor de dalende vraag naar smartphones. We zien daarom vooral de vraag naar smartphones in het goedkopere segment dalen. Dit zijn namelijk toestellen die doorgaans worden gekocht door consumenten die al een kleiner budget hebben. Ook doen mensen steeds langer met dezelfde smartphone, omdat smartphones tegenwoordig langer software-updates ontvangen en het verschil tussen een vlaggenschip-smartphone van dit jaar en vorig jaar vaak minimaal is.

Volgens Canalys is Samsung met een marktaandeel van 22 procent momenteel de marktleider op de smartphonemarkt. De Amerikaanse fabrikant Apple was afgelopen kwartaal goed voor een marktaandeel van 21 procent. Xiaomi staat met 11 procent op de derde plek, gevolgd door Oppo met 10 procent en Vivo met 8 procent.

via [tweakers]