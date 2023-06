Introductie OnePlus Nord 3 Op 5 Juli

OnePlus heeft officieel bekendgemaakt dat de fabrikant op woensdag 5 juli de OnePlus Nord 3 zal introduceren. Om 15.30 uur Nederlandse tijd krijgen we alles te weten over de nieuwe smartphone, maar veel details zijn inmiddels al opgedoken in het geruchtencircuit.

Op de officiële website van OnePlus heeft de fabrikant alvast de eerste details van de OnePlus Nord 3 vrijgegeven. Zo krijgt de smartphone opnieuw een ‘alert slider’ aan de zijkant van de behuizing. Dit is een fysieke schuifknop waarmee je snel tussen geluidsprofielen kunt schakelen. De OnePlus Nord 3 verschijnt op de markt in de kleuren zwart en groen en ontvangt drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

Specificaties OnePlus Nord 3

In het geruchtencircuit zijn al een hoop specificaties opgedoken. Volgens de geruchten beschikt de OnePlus Nord 3 over een groot 6,74-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 9000-processor, 8GB of 16GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De OnePlus Nord 3 draait uit de doos op Android 13 met de OxygenOS-schil en volgens de geruchten krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 449 euro. Voor de uitvoering met 256GB opslagruimte en 16GB werkgeheugen betalen we waarschijnlijk 549 euro. Na de officiële introductie zetten wij alle details op een rijtje in een nieuw artikel.

via [androidplanet]