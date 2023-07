Hoe Ziet De Toekomst Van Mobiele Games Er Uit?

Dat mobiele games razend populair zijn hoeven we jullie niet te vertellen. Vrijwel iedereen heeft wel een aantal spelletjes op zijn smartphone geïnstalleerd. Van simpele puzzel-spellen die je snel even tussendoor kunt spelen tot geavanceerde VR-games waar je uren zoet mee bent. Wat kunnen wij de komende jaren precies verwachten van deze enorme markt? Daar gaan wij in dit artikel wat verder op in.

De mobiele gaming-markt is enorm!

Naar verwachting heeft de mobiele gaming industrie in 2024 een waarde van maar liefst 200 miljard dollar. Deze markt zal volgens Newzoo blijven groeien en bereikt in 2030 een waarde van 272 miljard dollar. Volgens de Global Data Report zal de mobiele gaming industrie in 2030 verantwoordelijk zijn voor maar liefst 50% van de inkomsten van de totale gaming industrie. Ook spenderen we momenteel meer tijd aan het spelen van mobiele games dan elke andere vorm van gamen. Met andere woorden, de mobiele gaming industrie is enorm.

RPG-games genereerden in 2022 zo’n 31 procent van de totale inkomsten uit mobiele games, aldus Data.ai. RPG-games zijn daarmee verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de inkomsten. Ook zien we een stijging in inkomsten uit casino-games zoals spacewin.nl en van games die zijn gebaseerd op abonnementen. Een grappig weetje. Waar de gehele gaming-industrie zich voornamelijk richt op de mannelijke speler, zijn er opvallend genoeg meer vrouwelijke mobiele gamers (55%) dan mannelijke mobiele gamers (45%), aldus statista.

VR, AR en AI

Op verbeterde graphics na zijn huidige mobiele games over het algemeen vergelijkbaar met mobiele games van een aantal jaren geleden. Toch zien we langzaam een verandering in de gaming industrie, die we de komende jaren steeds vaker tegen zullen komen. We hebben het over games die gebruik maken van Virtual Reality, Augmented Reality en AI (kunstmatige intelligentie). Waar het allemaal begon met games zoals Pokémon Go, zijn we inmiddels aangekomen bij de Metaverse van Facebook. De Metaverse is een virtuele wereld die sociale media, gaming en marktplaatsen met elkaar combineert. Steeds meer bedrijven zien een markt in de Metaverse en zullen in de toekomst de grenzen opzoeken door gaming en de Metaverse met elkaar te combineren.

Ook zal AI (kunstmatige intelligentie) worden verwerkt in mobiele games. AI kan helemaal zelfstandig leren van het gedrag van de gebruiker en kan op basis daarvan de gaming ervaring aanpassen. Ook zijn game-ontwikkelaars door AI in staat om game-universums en complexe personages te bouwen die menselijk gedrag nabootsen. De ontwikkelingen van AI groeien zeer snel en in de toekomst zijn de mogelijkheden van AI vrijwel ongelimiteerd.

Zijn jullie actieve mobiele gamers? Laat ons weten welke spellen jullie voornamelijk spelen.