Spotify-app Crasht Na Laatste Update

De nieuwste update voor de Android-app van Spotify zorgt er bij veel gebruikers voor dat de app constant crasht zodra ze de app proberen te openen. Het probleem lijkt voornamelijk voor te komen bij mensen die deelnemen aan het bèta programma van Spotify.

Heb jij de bètaversie van Spotify, dan is het goed mogelijk dat de app momenteel niet bruikbaar is omdat de app steeds blijft crashen. Het probleem lijkt voor te komen bij versie 8.8.60.525 van de app, zo schrijft AndroidWorld. Heb je een oudere versie van de bèta-app, dan is het verstandig om de app dus nog even niet te updaten. Spotify heeft aangegeven dat het bedrijf op de hoogte is van het probleem en dat ze werken aan een oplossing.

Ben jij een van de mensen waarbij de Spotify-app constant crasht, dan is er een manier om het probleem zelf op te lossen. Je kunt dit doen door in de Play Store het Spotify bèta-programma te verlaten. Verwijder de Spotify-app vervolgens van jouw mobiel en wacht een aantal minuten. Nu kun je Spotify opnieuw downloaden en moet het probleem niet meer voorkomen.

via [AW]