HTC Introduceert Voordelige Wildfire E Star

HTC heeft een nieuwe voordelige smartphone aangekondigd die draait op de Go-editie van Android 12. De HTC Wildfire E Star heeft een opvallend kleine accu en draait op Android Go.

Ondanks dat HTC al lange tijd geen grote speler meer is op de smartphonemarkt, verschijnen elk jaar een aantal nieuwe smartphones onder de HTC-merknaam op de markt. Zo maken we nu kennis met de HTC Wildfire E Star. Dit toestel beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 60Hz verversingssnelheid, een trage Unisoc SC9832-processor, 2GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Voorop vinden we een 5MP selfie-camera en achterop een 8MP rear-camera. Het meest opvallende is de accu, die een capaciteit heeft van slechts 3000 mAh. Een dergelijke capaciteit is niet veel voor een smartphone met een vrij groot scherm. Ook heeft de accu ondersteuning voor slechts 5W opladen, waardoor de smartphone dus wel een tijdje aan de lader moet hangen voordat de accu weer vol is.

Omdat de HTC Wildlife E Star is uitgerust met minimale specificaties draait de smartphone op Android 12 Go. De smartphone is in eerste instantie alleen aangekondigd voor de Afrikaanse markt en het is nog onduidelijk of de budget-smartphone later ook naar Europa komt. Mocht dit wel gebeuren dan kunnen we een prijskaartje verwachten van zo’n 100 tot 150 euro.

via [androidplanet]