Oppo Find N3 Flip Komt Binnenkort Naar Europa

Oppo is van plan om de opvouwbare Oppo Find N3 Flip binnenkort wereldwijd te lanceren. De Samsung Galaxy Z Flip 5 krijgt er in Europa dus een nieuwe concurrent bij. Concurrentie is uiteindelijk altijd goed voor de consument.

De voorganger van de Oppo Find N3 Flip is in slechts een beperkt aantal landen uitgebracht, maar voor de Oppo Find N3 Flip heeft de fabrikant grotere plannen. Nadat de smartphone eerder al in thuisland China op de markt verscheen heeft Oppo nu laten weten dat de Find N3 Flip zeer binnenkort ook naar Europa en India komt. Een exacte datum en europrijs hebben we nog niet, maar in China betaal je voor de 256GB-versie 6.799 yen. Dit is omgerekend zo’n 900 euro. In Europa zal de prijs vanwege de importkosten en belastingen echter hoger uitvallen.

A new gold standard for flip phones. And yes, we're launching it globally đŸ˜‰ #OPPOFindN3Flip https://t.co/OqVAkXn72A pic.twitter.com/BXixipdI2X — Pete Lau (@PeteLau) August 29, 2023

Oppo Find N3 Flip

De Oppo Find N3 Flip beschikt over een opvouwbaar 6,8-inch 120Hz LTPO OLED-scherm, een langwerpig 3,25-inch OLED-coverscherm, een MediaTek Dimensity 9200-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera. Deze camera bestaat uit een 50MP hoofdlens met OIS (f1,8), een 48MP ultragroothoeklens en een 32MP telelens met 2x optische zoom.

Voorop vinden we nog een 32MP selfie-camera. De 4.300 mAh accu heeft ondersteuning voor 44W snelladen en de behuizing heeft een IPX8-rating gekregen.

via [AW]