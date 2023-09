Sony Introduceert High-end Sony Xperia 5 V, Zonder Telelens

Sony heeft een nieuwe high-end en compacte smartphone aangekondigd. Het gaat om de Sony Xperia 5 V, die ondanks de premium specs opvallend genoeg niet is uitgerust met een telelens.

Nadat Sony eerder dit jaar de Xperia 1 V en Xperia 10 V introduceerde, maken we nu kennis met de Xperia 5 V. Dit toestel valt qua prijs en specificaties tussen de Xperia 1 V en 10V in en krijgt een adviesprijs mee van 999 euro. De Sony Xperia 5 V heeft onder andere een verbeterde camera gekregen, maar tegelijkertijd ook een downgrade.

Inplaats van een driedubbele rear-camera beschikt de Sony Xperia 5 V nu over twee lenzen aan de achterzijde. Het gaat om een 48MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens (16mm). De telelens ontbreekt dus. De camera maakt gebruik van een vernieuwde Exmor T for Mobile camerasensor en kan met behulp van software inzoomen met 48mm. De camera heeft ondersteuning voor het maken van video’s in een 4K-resolutie met 120fps. Voorop vinden we nog een 12MP selfie-camera en dankzij de handmatige modus, een nachtmodus, een burst-modus en een Video Creator-app heb je veel vrijheid en mogelijkheden om mooie foto’s te maken.

De Sony Xperia 5 V beschikt verder over een 6,1-inch Full-HD+ OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De behuizing heeft een IP68-certificatie gekregen, waardoor de smartphone stof- en waterdicht is.

De Sony Xperia 5 V is vanaf deze maand verkrijgbaar in de kleuren zwart, platinum zilver en blauw voor een adviesprijs van 999 euro. Mensen die in de eerste twee weken een bestelling plaatsen krijgen gratis een CH-720 koptelefoon cadeau.