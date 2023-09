HMD Global Gaat Smartphones Onder Eigen Merknaam Uitbrengen

HMD Global heeft al jaren een licentie voor de merknaam Nokia in handen, waardoor de fabrikant momenteel verantwoordelijk is voor de productie van Nokia-smartphones. HMD Global heeft nu echter bekendgemaakt dat het bedrijf ook smartphones onder de eigen merknaam op de markt zal brengen.

Exacte details hebben we nog niet, maar de Finse fabrikant HMD Global zal de HMD Global-smartphones en de Nokia-smartphones naast elkaar uitbrengen. Details over de eerste HMD Global-toestellen hebben we nog niet en ook is het nog onduidelijk wanneer de eerste smartphone onder deze merknaam op de markt zal verschijnen. Wel weten we dat HMD Global zich gaat richten op duurzaamheid en goedkopere toestellen.

HMD Global is al sinds 2016 verantwoordelijk voor Nokia-smartphones. Voor de productie van deze toestellen werkt HMD Global samen met het Taiwanese Foxconn. Naar verwachting zullen de HMD Global-smartphones net als de Nokia-smartphones geproduceerd worden door Foxconn.

via [tweakers]