Netflix-abonnement Met Advertenties Telt 15 Miljoen Gebruikers

Een jaar nadat Netflix het Netflix Standard with Ads-abonnement introduceerde, telt dit abonnement maandelijks 15 miljoen actieve gebruikers. Het voordeligere abonnement waarbij advertenties worden weergegeven is nog niet in Nederland of België beschikbaar.

Netflix heeft woensdag laten weten dat het Netflix Standard with Ads-abonnement maandelijks 15 miljoen actieve gebruikers telt. Een half jaar geleden telde dit abonnement nog 5 miljoen maandelijkse gebruikers. In de VS kost het abonnement met advertenties 7 dollar per maand, in plaats van 12 dollar voor het reguliere abonnement. Met het voordeligere abonnement kunnen gebruikers content kijken op maximaal twee apparaten tegelijkertijd in een maximale resolutie van 1080p. Het is onduidelijk wanneer Netflix van plan is om dit abonnement uit te rollen naar Nederland en België.

Netflix heeft ook bekendgemaakt dat de streamingdienst werkt aan een ‘Binge Ad’-advertentieformat, waarbij in sommige gevallen geen advertenties worden weergeven. Als gebruikers bijvoorbeeld drie afleveringen van een serie achter elkaar kijken, dan is de vierde aflevering advertentievrij. Netflix hoopt op deze manier te voorkomen dat gebruikers stoppen met kijken. Daarnaast krijgen adverteerders in de Verenigde Staten vanaf volgend jaar de optie om een QR-code weer te geven in hun advertenties.

via [tweakers]