YouTube Premium Verhoogt Prijs In Aantal Landen

Nadat we eerder schreven dat YouTube wereldwijd maatregelen neemt tegen mensen die adblockers gebruiken, waarbij het aanschaffen van een YouTube Premium-abonnement eigenlijk de enige oplossing is, heeft het bedrijf nu een prijsverhoging voor dit abonnement aangekondigd in een aantal Europese landen.

Met YouTube Premium is het mogelijk om YouTube-video’s te bekijken zonder reclame. Ook kun je gebruikmaken van extra functies, zoals het offline opslaan van video’s en het afspelen van video’s op de achtergrond. YouTube Premium kost in Nederland 11,99 euro per maand, maar in sommige Europese landen gaan gebruiken meer betalen.

Nadat YouTube eerder in de Verenigde Staten al een prijsverhoging doorvoerde voor het YouTube Premium-abonnement, gaan gebruikers in Argentinië, Australië, Oostenrijk, Chili, Duitsland, Polen en Turkije nu ook meer betalen. In Duitsland moeten gebruikers voortaan 13 euro per maand betalen. Dit is een prijsverhoging van 1 euro. Voor een gezinsabonnement betalen Duitsers voortaan 24 euro per maand. Dit is een prijsverhoging van 6 euro. De verhoogde prijs geldt direct voor nieuwe klanten. Bestaande klanten gaan de verhoogde prijs over drie maanden betalen.

In de Benelux heeft YouTube geen prijsverhoging aangekondigd. In Nederland blijven we dus nog gewoon 11,99 euro betalen voor een YouTube Premium-abonnement.

