Adblockers Melden Veel Meer Installaties En Verwijderingen Sinds Invoeren Nieuwe YouTube-regels

YouTube blokkeert sinds kort wereldwijd gebruikers met adblockers. Adblockers zoals Ghostery, AdGuard en AdLock zien sinds de introductie van de nieuwe YouTube-regels een grote piek in het aantal installaties en verwijderingen van hun tools.

De makers van adblockers, waaronder Ghostery, AdGuard en AdLock, hebben tegenover Wired aangegeven dat ze sinds oktober een enorme piek zien in het aantal installaties en verwijderingen van hun tools. Mensen installeren de adblockers om te kijken of ze de advertenties op YouTube blokkeren, waarna ze de tools vervolgens weer verwijderen als blijkt dat het niet werkt.

Ghostery ziet dagelijks drie tot vijf keer zoveel installaties en verwijderingen dan normaal. Ongeveer 90 procent van de gebruikers die de adblocker verwijderen geven aan dat ze dit doen omdat het niet werkt met YouTube. AdGuard spreekt over 11.000 tot 52.000 verwijderingen per dag, terwijl de Chrome-extentie normaal zo’n 6.000 keer per dag wordt verwijderd. Als laatste geeft AdLock aan een stijging te zien van ongeveer 30 procent.

Sinds kort is het niet meer mogelijk om YouTube te bezoeken wanneer je een adblocker gebruikt. Heb je wel een adblocker dan krijg je een waarschuwing te zien waarin staat dat je de adblocker uit moet schakelen om video’s af te kunnen spelen. Een alternatief is het aanschaffen van een YouTube Premium-abonnement, waarbij je voor 11,99 euro per maand advertentievrij video’s kunt bekijken en gebruik kunt maken van een aantal extra functies, zoals het offline opslaan van video’s.

via [tweakers]