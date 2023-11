Samsung Toont Galaxy AI Die Telefoongesprekken Live Kan Vertalen

Samsung heeft een teaser gedeeld voor Galaxy AI. Deze slimme software maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en zal in 2024 aanwezig zijn in de One UI-software op Samsung-smartphones. Galaxy AI maakt het onder andere mogelijk om telefoongesprekken live te vertalen.

Samsung laat weten dat bij gebruik van AI Live Translate Call een vertaalde transcriptie in beeld verschijnt, terwijl je tegelijkertijd de vertaalde audio te horen krijgt. De Zuid-Koreaanse fabrikant claimt dat al deze handelingen lokaal op de smartphone worden uitgevoerd en dat de teksten en audio de smartphone dus niet verlaten.

Een aantal andere functies van Galaxy AI worden niet lokaal uitgevoerd. Zo zijn er ook functies die worden “aangedreven door zowel ondevice AI ontwikkeld bij Samsung en cloudgebaseerde AI mogelijk gemaakt door onze open samenwerking met gelijkgestemde leiders in de industrie“, aldus Samsung. In deze gevallen is een internetverbinding vereist. We verwachten dat Galaxy AI voor het eerst aanwezig zal zijn op de Galaxy S24. Samsung zal de Galaxy S24-serie in januari introduceren.

via [tweakers]