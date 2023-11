WhatsApp Gaat Mogelijk Advertenties Tonen

WhatsApp heeft laten weten dat de chat-app in de toekomst mogelijk advertenties gaat weergeven. Deze advertenties zullen niet in de inbox of chatgesprekken worden getoond, maar mogelijk wel in de nieuwe functie Channels.

Dit laat Will Cathcart, het hoofd van WhatsApp, weten tijdens een interview met het Braziliaanse Folha de S. Paulo. Cathcart heeft gezegd dat het mogelijk is dat WhatsApp een bedrag kan rekenen als gebruikers via Channels een abonnement afsluiten of dat het advertentie kan laten zien binnen de Channels-functie van de app.

Het is niet voor het eerst dat berichten opduiken over het tonen van advertenties in WhatsApp. Eerder gaf moederbedrijf Meta al aan dat ze advertenties wilden tonen in WhatsApp, maar toen ontkende Cathcart dit nog. Blijkbaar is hij van gedachten veranderd.

via [tweakers]