Samsung Werkt Niet Aan Mid-range Galaxy Z-smartphone

Eerder deze week schreven wij dat Samsung volgens de geruchten van plan is om in 2024 een goedkopere vouwbare smartphone op de markt te brengen, die voor minder dan $500 over de toonbank zal gaan. Samsung heeft in een reactie echter laten weten dat de fabrikant niet aan mid-range Galaxy Z-smartphone werkt.

Een woordvoerder van Samsung heeft tegenover de Korea JoongAng Daily verduidelijking gegeven over een eerder bericht die sprak over de komst van een voordelige vouwbare Samsung-smartphone. Dit gerucht is onjuist, aldus de woordvoerder:

“We zijn niet van plan om opvouwbare smartphones te produceren die in het middensegment geprijsd zijn, de laatste geruchten zijn ongegrond.”

Er komt dus geen mid-range vouwbare smartphone die voor minder dan 500 dollar in de winkels komt te liggen. Dit wil echter niet zeggen dat Samsung niet werkt aan een voordeligere vouwbare smartphone. Misschien komt de fabrikant later met een minder krachtige high-end toestel die bijvoorbeeld een paar honderd euro minder kost dan de huidige Galaxy Z Fold 5. Op dit moment kunnen we echter alleen nog maar speculeren.

via [AW]