Sony Xperia 10 V Ontvangt Android 14-update

Sony heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Xperia 10 V. Het gaat om de Android 14-update, die verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt. Eerder rolde Sony de Android 14-update ook al uit naar de Xperia 1 V.

Nadat de Japanse fabrikant Sony de Android 14-update onlangs al uitrolde naar de Sony Xperia 1 V, staat dezelfde update nu ook klaar voor de Xperia 10 V. De update brengt onder andere de Nearby Share-functie met zich mee en maakt de smartphone volledig compatibel met de Find My Device-app. Ook kun je het vergrendelscherm personaliseren met je favoriete snelkoppelingen en kun je gebruikmaken van meer privacyopties en beveiligingsverbeteringen.

De update rolt nu in fasen uit naar de Xperia 10 V in Europa. Naar verwachting zal dezelfde update over enkele weken ook worden uitgerold naar de Sony Xperia 5 V. Doordat updates in fasen uitrollen kan het een aantal dagen tot weken duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]