Heb jij nog een oude Gmail-account waarop lange tijd niet is ingelogd, dan is het mogelijk dat Google jouw account op 1 december permanent zal verwijderen. Alle account die twee jaar lang niet zijn gebruikt verdwijnen.

Heb jij een Gmail-account die je al twee jaar lang niet hebt gebruikt, maar wil je jouw account niet verliezen? Dan moet je voor 1 december inloggen. Als je eenmaal bent ingelogd kun je jouw Gmail-account weer minstens twee jaar gebruiken. Je kunt bij Gmail inloggen, maar het is ook mogelijk om bij een gekoppelde dienst zoals YouTube in te loggen.

Log je niet in, dan zullen al jouw emails, contacten en media in Google Drive permanent verdwijnen. Google geeft je geen mogelijkheid om deze data op een later tijdstip terug te halen.

Er zijn overigens twee uitzonderingen. Heb jij met jouw Gmail-account video’s op YouTube gepubliceerd of heeft dit account een abonnement op Google One, dan zal Google jouw Gmail-account niet op 1 verwijderen.

via [androidplanet]