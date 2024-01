Macbook nat geworden? Hier moet je aan denken?

Waterschade Macbook kan enorme gevolgen hebben. Waterschade herstellen kan niet alleen ongelooflijk veel geld kosten, maar soms is het zelfs helemaal niet meer mogelijk om de laptop nog te redden. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen, maar soms zit een ongeluk gewoon in een klein hoekje. Een onbewaakt moment kan genoeg zijn om waterschade te veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat je door een regenbui bent gefietst en je laptop niet goed beschermd was of omdat je een kop koffie omstoot en deze op je laptop terechtkomt.

Is jouw Macbook nat geworden? Dan is effectief handelen van essentieel belang om erger te voorkomen. Maar waar moet je aan denken? In dit artikel ontdek je welke stappen van belang zijn.

Handel direct

Wacht niet te lang af bij waterschade. Hoe langer je wacht, hoe meer kans je het vocht geeft om verder in de laptop te trekken. Wanneer deze de meest cruciale onderdelen van jouw Macbook raakt, dan betekent dit meestal einde verhaal voor de laptop. Zonde! Daarom goed om zo spoedig mogelijk te reageren.

Op de eerste plaats betekent dit het volledig uitschakelen van de laptop en alle stroomvoorzieningen te verwijderen. Zo voorkom je dat er inwendige kortsluiting ontstaat. Vervolgens houd je de laptop zijwaarts, zodat al het overtollige vocht direct weg kan lopen. Veeg ondertussen met een droge doek de zichtbare natte onderdelen droog.

De binnenkant is niet te zien. Als je een beetje handig bent, zou je kunnen overwegen om de behuizing van je laptop te verwijderen en ook de binnenkant te inspecteren, maar dit raden we niet aan als je dit nooit eerder hebt gedaan.

Schakel direct deskundige hulp in

Zelfs als het erop lijkt dat de schade wel meevalt, is het toch belangrijk om deskundige hulp in te schakelen. Er zijn verschillende plekken waar je terechtkunt bij waterschade van een laptop. Om te voorkomen dat de schade erger wordt dan verwacht, is het fijn om te weten wat je op dit soort momenten kan doen. Een deskundige kan jou door de vervolgstappen heen loodsen. Bovendien is deze in staat om de laptop uitvoerig te controleren. Zo weet je zeker dat er echt geen onzichtbare schade is ontstaan.

Heb geduld

Wanneer je al het mogelijke hebt gedaan, is het tijd om je laptop in een droge ruimte te leggen en hem simpelweg met rust te laten. Dit klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Het is immers wel erg verleidelijk om direct te controleren welke schade er is ontstaan. Besef echter goed dat je bij te vroeg starten meer schade kunt aanrichten dan je denkt. Daarom is het belangrijk om geduldig te zijn en minimaal 24 tot 48 uur te wachten voordat je de laptop weer opnieuw opstart. Houd er rekening mee dat deze wachtperiode ook afhankelijk is van hoeveel vocht er op je laptop terecht is gekomen. Dit kun je zelf het beste inschatten. Het maakt immers nogal verschil of er een heel glas water of slechts enkele druppels in is gelopen.

Lukt het opstarten niet? Wacht dan niet tot erger en ga zeker niet zelf sleutelen, maar schakel hulp in.