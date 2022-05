Waarom Een Huawei-laptop Kopen?

Veel mensen hebben een laptop nodig en de keuze uit laptops is enorm. Wil je een laptop kopen dan zijn er een aantal vragen die je jezelf zult stellen. Wat is mijn budget, welk formaat scherm heb ik nodig en voor welk merk kies ik. Huawei is één van de vele merken waaruit je kunt kiezen. Deze fabrikant heeft een aantal interessant laptops in zijn assortiment en in dit artikel bespreken wij waarom je een Huawei-laptop moet overwegen.

Prijsklasse

Huawei heeft laptops in verschillende prijsklassen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de high-end MateBook X (Pro), de mid-range MateBook of de iets voordelige MateBook D. De MateBook X-serie bestaat uit ultra dunne en lichte vlaggenschip-laptops voor de consumenten die zware applicaties willen draaien. De reguliere MateBook Series combineert hoge prestaties met een slanke vormgeving. Voor mensen met een iets kleiner budget of scholieren die gewoon een goeie laptop nodig hebben voor dagelijks gebruik is de MateBook D Series goed genoeg. Echte budget-laptops maakt Huawei overigens niet.

Formaat

Bij alle laptops in de Huawei Matebook-Series speelt gewicht en formaat een grote rol. Alle laptops zijn namelijk erg slank en de schermranden zijn minimaal. Je hebt de keuze uit 13-inch, 14-inch en 15-inch laptops. De laptops wegen gemiddeld zo’n 1.4 kilo en zijn gemiddeld slechts 1.5 centimeter dik. Dit is vrij compact voor een laptop.

Premium uitstraling

Huawei maakt bij zijn duurdere laptops gebruik van premium materialen, wat natuurlijk een mooie luxe uitstraling heeft. Ondanks de dunne behuizing brengen de laptops toch nog redelijk wat aansluitingen met zich mee. Zo vinden we op de meeste modellen drie USB-poorten, een koptelefoonaansluiting en in sommige gevallen zelfs nog een SD-kaart lezer. Ook beschikken de meeste laptops over een vingerafdrukscanner.

Beoordeling

Uit de beoordelingen op het internet kunnen we opmaken dat consumenten over het algemeen tevreden zijn met hun Huawei-laptop en dat de Huawei laptops vaak een vergelijkbare score krijgt als de laptops van Huawei’s concurrentie. Dit komt mede door de mooie schermen, de dunne behuizing en het gewicht van de laptops. Elke laptop brengt echter zowel voordelen als nadelen met zich mee en daarom raden wij aan om de verschillende laptops goed met elkaar te vergelijken. Weet wat voor jou belangrijk is. Wil je bijvoorbeeld een lange accuduur, sla de Matebook 13 dan over. Wil jij veel aansluitingen, dan is het waarschijnlijk niet verstandig om veel geld uit te geven aan de dure MateBook X Pro. Daarintegen is de MateBook X Pro een van de weinige high-end laptops met een 3:2 aspect ratio. Wat voor sommige consumenten juist weer een groot voordeel is.