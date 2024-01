X Toont Weer Titels Bij Artikelen

Na de overname van Twitter door Elon Musk is er veel veranderd. Zo heet de dienst nu niet meer Twitter, maar X. Ook liet hij in oktober de titels bij artikelen weghalen, omdat hij ze ‘niet mooi‘ vond. Opvallend genoeg heeft X de titels nu echter weer teruggebracht.

Gebruikers waren niet positief te spreken over het besluit om titels weg te halen bij nieuwsartikelen, omdat het hierdoor niet meer mogelijk was om meteen te zien waar het artikel over gaat. X heeft echter besloten om titels op een nieuwe manier terug te brengen.

Titels verschijnen nu in en kleine zwarte balk over de bijbehorende afbeelding van het nieuwsartikel of webpagina. Zeer lange titels worden niet volledig weergegeven, omdat er alleen ruimte is voor een beperkt aantal tekens.

Let wel op dat de nieuwe layout alleen zichtbaar is op de webversie van X. De wijziging is nog niet doorgevoerd in de iOS-app. In de Android-app is de layout overigens nooit gewijzigd en worden titels nog gewoon op de oude manier weergegeven.

via [bright]