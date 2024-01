YouTube Vertraagd Site Bij Mensen Met Adblocker

YouTube gaat al een tijdje de strijd aan met mensen die een adblocker gebruiken. Eerste stopte YouTube met het afspelen van video’s als de site een adblocker detecteerde, maar nu komt het bedrijf met een nieuwe tactiek. YouTube zorgt er nu ook voor dat de site heel traag is wanneer iemand een adblocker gebruikt.

YouTube hoopt met het vertragen van de site mensen over te halen adblockers niet meer te gebruiken en advertenties dus gewoon te bekijken. De andere optie is het afsluiten van een Premium-abonnement, waarbij je tegen een maandelijkse betaling geen advertenties meer ziet en toegang krijgt tot extra functies. Volgens YouTube is het gebruiken van adblockers een overtreding van de gebruiksvoorwaarden van het platform.

Gebruikers op Reddit melden dat de vertraagde YouTube ervoor zorgt dat het bufferen van video’s heel lang duurt en previews niet goed laden. Ook full screen afspelen zou niet soepel werken. Zodra ze de adblocker uitschakelen werkt alles echter weer naar behoren. Hebben jullie hier ook last van? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

via [AW]