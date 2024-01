Samsung Galaxy S23-, S22-, S21, S20 en Note 20-series Ontvangen Januari-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingsupdate naar een groot aantal smartphones van de fabrikant. Het gaat om de toestellen in de Galaxy S23-, S22-, S21-, S20- en Note 20-series. Na de installatie van de update zijn gebruikers weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Heb jij een Galaxy S-smartphone uit een van de vier nieuwste generaties of maak jij gebruik van een Galaxy Note 20 of Note 20 Ultra, dan kun je nu een nieuwe beveiligingsupdate installeren. De nieuwe update werkt de beveiligingspatch bij naar die van januari 2023. Deze patch dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee.

De beveiligingsupdate van januari rolt geleidelijk uit naar alle 14 smartphones. De FE-modellen van de Galaxy S-series krijgen de update op een later tijdstip. Wanneer precies is nog onduidelijk. Heb jij nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]