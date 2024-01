Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Is Windows Laptop en Android Tablet In Één

Lenovo heeft een opmerkelijke laptop aangekondigd die ook als tablet te gebruiken is. De ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid draait in de laptop-modus op Windows, maar in de tablet-modus schakelt de het apparaat over naar Android. Lenovo wil op deze manier het beste van beide werelden combineren.

De Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid verschijnt in september 2024 in Europa op de markt. Een Europese adviesprijs hebben we nog niet, maar in de VS krijgt de laptop een adviesprijs mee van 1999 dollar. Voor deze prijs krijg je een laptop met een 14-inch 2.8K OLED-scherm met een afneembaar toetsenbord. In dit toetsenbord vinden we een Intel Core Ultra 7-processor, 32GB Lpddr5x werkgeheugen, 1TB-ssd (PCIe 4.0) opslagruimte, 2 USB-C poorten en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De laptop draait op Windows 11.

In het aanraak gevoelige scherm vinden we andere specificaties die worden gebruikt wanneer je het toetsenbord loskoppelt en de tablet-modus activeert. De Android-tablet is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 12GB Lpddr5x werkgeheugen, 256GB UFS 3.1 opslagruimte en één USB-C aansluiting. De tablet draait op Android 13.

via [tweakers]