Samsung Galaxy A05s Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 159 Euro

Samsung heeft eind vorig jaar de Galaxy A05s aangekondigd, maar gaf toen geen informatie over een Nederlandse release. Nu blijkt dat de budget-smartphone echter via verschillende Nederlandse webwinkels te koop is voor 159 euro.

De Samsung Galaxy A05s is een budget-smartphone met een 6,7-inch 90Hz HD+ LCD-scherm, een Snapdragon 680-processor, 4GB werkgeheugen, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. In de druppelnotch van het scherm vinden we een 13MP selfie-camera. NFC ontbreekt op de Galaxy A05s.

De Samsung Galaxy A05s krijgt een prijskaartje mee van 159 euro en is onder andere te koop bij Coolblue, Bol.com en Belsimpel. De smartphone is verkrijgbaar met 64GB of 128GB opslagruimte.

via [droidapp]