OPPO en Nokia Beëindigen Rechtzaken Over 5G-patenten

Oppo heeft via een persbericht laten weten dat het bedrijf een licentieovereenkomst heeft getekend met Nokia voor het gebruik van essentiële standaardpatenten in 5G. Hiermee maken beide bedrijven een einde aan alle lopende rechtszaken.

Om 5G mogelijk te maken op de smartphones van Oppo, betaalde Oppo licentiekosten aan Nokia, die de benodigde 5G-patenten in handen heeft. De overeenkomst tussen beide bedrijven werd echter niet verlengd, omdat Oppo en Nokia het niet eens waren over de nieuwe prijzen. Het gevolg was een juridische strijd die nu te einde is gekomen. Beide bedrijven hebben via een persbericht een reactie gegeven.

We zijn verheugd dat we deze wereldwijde wederzijdse licentieovereenkomst voor essentiële 5G-standaardpatenten met Nokia hebben bereikt. Deze overeenkomst weerspiegelt de wederzijdse erkenning en het respect voor elkaars intellectueel eigendom, en legt de basis voor toekomstige samenwerking tussen OPPO en Nokia. OPPO blijft pleiten voor redelijke royaltyvergoedingen en een langetermijnbenadering van intellectueel eigendom, die het verhelpen van geschillen op basis van vreedzame onderhandelingen en wederzijds respect voor de waarde van alle intellectueel eigendom ondersteunt. Feng Ying, Chief Intellectual Property Officer bij OPPO

We zijn blij dat we een wederzijdse licentieovereenkomst met OPPO hebben bereikt, die het wederzijdse respect voor elkaars intellectueel eigendom en Nokia’s investeringen in R&D en bijdragen aan open standaarden weerspiegelt. OPPO is een van de toonaangevende bedrijven op de wereldwijde smartphonemarkt en we kijken ernaar uit om samen te werken aan verdere innovatie voor hun gebruikers over de hele wereld. De nieuwe overeenkmst – samen met de andere grote smartphone-overeenkomsten die we het afgelopen jaar hebben gesloten – zal zorgen voor financiële stabiliteit op lange termijn voor onze licentie-activiteiten. Jenni Lukander, President van Nokia Technologies

Details over de nieuwe licentieovereenkomst hebben we niet.