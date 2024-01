OnePlus Buds 3 Oordopjes Voor 99 Euro Aangekondigd

OnePlus heeft deze week de OnePlus 12 en de OnePlus 12R aangekondigd voor de Nederlandse markt, maar de fabrikant heeft ook een nieuw setje ANC oordopjes uitgebracht. De Buds 3 krijgt een adviesprijs mee van 99 euro.

De OnePlus Buds 3 is een nieuw setje draadloze oordopjes met actieve noise cancellation. De oordopjes hebben een accuduur van 10 uur en gaan in combinatie met de oplaadcase een nette 44 uur mee. De ANC-functie heeft verschillende standen en is in de sterkste stand in staat om 49 decibel aan omgevingsgeluiden te dempen. In stille omgevingen is de adaptieve noise cancellation minder agressief, waarbij 10 of 20 decibel aan geluid zal worden weggefilterd. Daarnaast kun je in de transparantiemodus juist omgevingsgeluiden doorlaten.

De OnePlus Buds 3 heeft een langwerpig ontwerp en maakt gebruik van rubberen eartips. De oordopjes zijn vanaf 6 februari in Nederland en België in verschillende kleuren verkrijgbaar voor 99 euro.