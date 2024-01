Motorola Introduceert Moto G04, Moto G24 en Moto G24 Power

Motorola heeft drie nieuwe budget-smartphones aangekondigd. De Moto G04, G24 en G24 Power verschijnen in vele kleuren op de markt voor een adviesprijs van slechts 119,99 euro tot 179,99 euro. Alle drie de smartphones draaien op Android 14 en zijn nog gewoon uitgerust met een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Moto G04

De Moto G04 is de voordeligste van de drie nieuwe smartphones en beschikt onder andere over een 6,6-inch HD+-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Unisoc T606-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu (10W), een 5MP selfie-camera en een 16MP hoofdcamera.

De Moto G04 is vanaf 12 februari beschikbaar in de kleuren Concord Black, Sea Green, Satin Blue en Sunrise Orange voor een adviesprijs van 119,99 euro.

Moto G24

De Moto G24 heeft een 6,56-inch 90Hz HD+ LCD-scherm, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB uitbreidbare opslagruimte, een 5000 mAh accu (15W), een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

De Moto G24 is vanaf 29 januari verkrijgbaar in de kleuren Matt Charcoal, Ice Green en Pink Lavender voor een adviesprijs van 129,99 euro.

Moto G24 Power

Als laatste heeft Motorola de Moto G24 Power aangekondigd. Deze uitvoering is voor mensen die een grotere accu willen. De G24 Power beschikt namelijk over een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen. De smartphone beschikt verder over hetzelfde scherm, dezelfde processor en dezelfde camera-setup. De Moto G24 Power is verkrijgbaar met 4GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De uitvoering met 256GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 179,99 euro. Consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Ink Blue en Glacier Blue.