Google Over Fitbit Charge 5: “Update Niet De Oorzaak Van Problemen”

Sommige gebruikers van de Fitbit Charge 5 kunnen hun fitnesstracker al een maand niet gebruiken. Een bug in de laatste software-update leek de oorzaak, maar volgens een reactie van Google is dat niet het geval.

Google liet een lange tijd niks van zich horen, tot ergenis van Fitbit Charge 5-gebruikers. Veel van deze fitnesstrackers gaan namelijk niet meer aan nadat de accu is leeggelopen. De update van december leek de oorzaak van dit vervelende probleem. Google heeft na druk van media eindelijk een reactie gegeven, maar veel wijzer zijn we niet geworden.

“Het komt niet door updates als Fitbit Charge 5 problemen heeft.”, aldus Google. “We onderzoeken dit probleem nog, maar kunnen bevestigen dat het niet te wijten is aan de recente firmware-update. Gebruikers moeten hun apparaten blijven bijwerken naar de nieuwste firmware en contact opnemen met de klantenservice van Fitbit op help.fitbit.com als ze problemen ondervinden.”

Leuk om te weten dat de software niet de oorzaak is van het probleem, maar we weten nog steeds niet wat dan wel de reden is van dit probleem. Ook weten we niet hoeveel nut het heeft om contact op te nemen de klantenservice, aangezien Google zelf aangeeft dat ze nog aan het uitzoeken zijn wat het probleem is. Hopelijk komt Google snel met een update en een oplossing.

via [AW]