Bullit Group, Maker Van Cat-smartphones, Failliet

Bullit Group is een fabrikant die jarenlang voornamelijk robuuste smartphones op de markt bracht. Bullit Group lanceerde producten onder merknamen als Caterpillar, Motorola en zelfs Land Rover. De fabrikant is nu echter Failliet, waardoor er een einde komt aan de Cat-serie.

Bullit Group bracht vorig jaar onder andere de Cat S75 en de Motorola Defy op de markt. Beide producten kunnen verbinden met het satellietnetwerk, zodat je zelfs in de meest afgelegen plekken bereikbaar bent. Op LinkedIn laten medewerkers van Bullit Group nu echter weten dat ze zijn ontslagen en dat het faillissement is aangevraagd. Het is onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor mensen die een abonnement hebben afgesloten bij de satellietservice van het bedrijf en of software-updates voor de Cat-smartphones nog gewoon worden uitgerold.

We verwachten dat Bullit Group zijn klanten binnenkort zal informeren over het faillissement en ook laat weten wat voor gevolgen dit heeft voor de producten en diensten van de fabrikant.

via [androidplanet]