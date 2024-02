Nothing Heeft Komst Van Voordelige Phone (2a) Bevestigd

Geruchten spreken al langer over de komst van een voordeligere Nothing Phone en in het geruchtencircuit zijn al beelden, specificaties en adviesprijzen opgedoken. Vanuit Nothing bleef het lange tijd stil, tot nu. Nothing heeft de komst van de Nothing Phone (2a) namelijk bevestigd in de eerste Community Update van 2024.

Nothing laat weten dat de Phone (2a) voornamelijk is gemaakt voor mensen die minder geven om de beste specificaties, maar wel interesse hebben in het unieke ontwerp en de Nothing OS-software. Volgens de geruchten krijgt de Nothing Phone (2a) een 6,7-inch scherm en een Dimensity 7200-chip en is de nieuwe smartphone minder krachtig dan de Phone (2), maar wel krachtiger dan de originele Phone (1).

Nothing heeft nog geen introductiedatum of adviesprijs bekendgemaakt, maar naar verwachting zal de presentatie van de Nothing Phone (2a) eind februari tijdens de Mobile World Congress plaatsvinden.

via [androidplanet]