Gerucht: OnePlus 13 Krijgt Mogelijk Gebogen Schermranden

Volgens de laatste geruchten krijgt de OnePlus 13 een scherm met gebogen zijkanten. Hierbij gaat het niet alleen om de linker- en rechterzijde, maar ook om de boven- en onderzijde van het scherm.

De OnePlus 13 krijgt geen plat scherm, aldus Yogesh Brar. De aankomende vlaggenschip-smartphone krijgt een zogeheten ‘micro quad-curved display’. Dit is een scherm die aan alle vier de zijden gebogen is. De OnePlus 13 is volgens de bron niet de enige smartphone die dit scherm krijgt. Oppo zal de OPPO Find X8 Ultra ook voorzien van zo’n scherm.

Belangrijk om te weten is dat de rondingen aan alle kanten vrij subtiel zijn, zodat er nog voldoende ruimte over blijft om de smartphone vast te pakken. OnePlus wil met dit type scherm een esthetisch prettiger ontwerp zonder schermranden creëren. De lancering van de OnePlus 13 is nog heel ver weg, dus neem dit gerucht nog even met een korrel zout. Naar verwachting brengt OnePlus de nieuwe smartphone pas begin 2025 in Europa uit.

Both OnePlus & OPPO are using micro quad curved panel

