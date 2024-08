“Honor Magic V3 Krijgt Internationale Release”

Honor heeft de Honor Magic V3 eerder al in China uitgebracht, maar volgens de laatste berichten is de fabrikant nu een internationale lancering aan het voorbereiden. De Honor Magic V3 is de dunste vouwbare smartphone op de markt.

De Honor Magic V3 verscheen vorige maand op de markt, maar is tot nu toe alleen in China verkrijgbaar. Dat is best jammer want de Honor Magic V3 is een zeer interessante smartphone. De opvouwbare smartphone is opengevouwen namelijk 4.4mm dun. Ondanks de dunne behuizing beschikt de Magic V3 over indrukwekkende specificaties.

De Samsung Galaxy Z Fold 6, de Google Pixel Fold en de OnePlus Open zijn dichtgevouwen ongeveer 12mm dik. Voor een opvouwbare smartphone is dat misschien niet zo heel dik, maar reguliere smartphones zijn tegenwoordig dunner dan 8mm. Hierdoor is het verschil duidelijk merkbaar. De Honor Magic V3 is dichtgevouwen echter 9.3mm dun, waardoor het verschil minimaal is.

Specificaties

De Honor Magic V3 beschikt over een 7,92-inch vouwbaar LTPO OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 1800 nits piekhelderheid en een resolutie van 2156 x 2344 pixels. Voorop vinden we een 6,43-inch coverscherm met een 120Hz verversingssnelheid, een piekhelderheid van 2500 nits en een resolutie van 1060 x 2376 pixels.

Intern beschikt de Honor Magic V3 over een Snapdragon 8 Gen 3-processor, een 5.110 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens (3.5x zoom) en een 40MP ultragroothoeklens.

IFA beurs

Honor laat via X weten dat het bedrijf volgende week tijdens de IFA-beurs de Magic V3, MagicPad 2 en MagicBook Art 14 zal tonen. Nu zegt de fabrikant niks over een internationale lancering, maar volgens 9To5Google gaat dat wel gebeuren. Of Nederland onder de landen valt waar de Magic V3 op de markt verschijnt is nog onduidelijk. De Magic V2 is wel in Nederland verkrijgbaar, dus de kans is redelijk groot.

via [AW]