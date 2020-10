Huawei Werkt Aan Vouwbare Smartphone Met Clamshell Design

Via de website LetsGoDigital zijn schetsen naar buiten gebracht van een nieuwe vouwbare Huawei-smartphone. Het valt op dat de smartphone net als de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola Razr een clamshell design krijgt.

Huawei heeft eerder al de Huawei Mate X en Mate Xs uitgebracht om te kunnen concurreren met de Galaxy Z Fold en Z Fold 2. Samsung heeft echter ook een toestel op de markt gebracht die net als een ouderwetse klaptelefoon naar boven openklapt. De enige smartphone die op dit moment de concurrentie aangaat met de Galaxy Z Flip 5G is de Motorola Razr, maar daar komt mogelijk snel verandering in. LetsGoDigital heeft namelijk een patent gevonden waaruit we kunnen opmaken dat Huawei ook werkt aan een clamshell smartphone met opvouwbaar scherm.

Op de schetsen zien we een langwerpig opvouwbaar scherm zonder uitsparing voor een selfie-camera. Aan de buitenkant zit een kleiner scherm voor de notificaties en het uitvoeren van simpele handelingen. Naast dit kleine scherm zien we een dual-camera. Specificaties, een mogelijke releasedatum of een adviesprijs hebben we nog niet. Voorlopig hebben we alleen een patent die doet vermoeden dat Huawei werkt aan een nieuwe vouwbare smartphone.

via [androidplanet]