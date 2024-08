“Xiaomi Werkt Aan Smartphone Zonder Knoppen”

Xiaomi werkt volgens het laatste nieuws aan een smartphone zonder fysieke knoppen aan de zijkanten. De smartphone met de codenaam Zhuque krijgt ook een under-display camera om het geheel nog strakker te maken.

Het nieuws over de Xiaomi “Zhuque” is naar buiten gebracht door Chunvn888. Volgens de bron is Xiaomi nog maar kortgeleden begonnen aan het project, waardoor veel details nog ontbreken. Wel verwachten we high-end specificaties, waaronder de Snapdragon 8+ Gen 4-processor. De selfie-camera zit onder het scherm, waardoor het scherm geen uitsparing of notch heeft. Het bedienen van de smartphone gaat waarschijnlijk via drukpunten, gebaren en spraakcommando’s.

Naar verwachting verschijnt de Xiaomi “Zhuque” op zijn vroegst volgens jaar op de markt, dus we moeten nog even geduld hebben. Wel zijn in ieder geval erg ge├»nteresseerd in de Xiaomi “Zhuque” en zijn benieuwd hoe een smartphone zonder knoppen in de praktijk werkt.

