Xiaomi Redmi Note 14 Wordt Na Het Weekend Geïntroduceerd

Xiaomi heeft laten weten dat het bedrijf volgende week de Redmi Note 14-serie zal introduceren. Een gedeelde afbeelding maakt alvast duidelijk dat de nieuwe smartphones een waterdichte behuizing krijgen.

Xiaomi heeft nog geen specificaties gedeeld, maar we krijgen wel een afbeelding te zien die de smartphones tonen in de kleuren wit en groen. Ook zien we opnieuw zeer grote camera-modules aan de achterzijde, met daarin drie lenzen.

De fabrikant laat weten dat de Redmi Note 14-serie een hoger niveau van valweerstand, waterdichtheid en bescherming krijgt. De Redmi Note 13-serie heeft een IP54-rating gekregen en maakt voor zijn scherm gebruik van Gorilla Glass 3. De Note 14-serie krijgt dus een hogere waterdichtheid-rating en een nieuwere versie van Gorilla Glass.

