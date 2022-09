Nothing Teaset Nieuwe Draadloze Oordopjes Ear (Stick)

Het bedrijf Nothing werkt aan zijn derde product. Nadat het bedrijf eerder al de Nothing Ear (1) oordopjes en de Nothing Phone (1) introduceerde heeft de fabrikant nu een teaser voor zijn tweede setje draadloze oordopjes gedeeld.

De teaser beelden maken duidelijk dat de oplaadcase van de nieuwe draadloze oordopjes een vorm van een koker heeft. Daarnaast maakt de Nothing Ear (Stick) dit keer geen gebruik van siliconen eartips. Details over de specificaties hebben we nog niet. Het is dus nog onduidelijk of de oordopjes ondersteuning hebben voor ANC of draadloos opladen. Vermoedelijk gaat het om voordelige oordopjes.

De eerste oordopjes van de fabrikant verschenen vorig jaar op de markt onder de naam Nothing Ear (1). De oordopjes kregen een adviesprijs mee van 99 euro en kwam met een doorzichtige behuizing en oplaadcase. We weten nog niet wanneer de Nothing Ear (Stick) officieel geïntroduceerd zal worden.

Ear (stick). Supremely comfortable. Exquisitely unique.



Revealed exclusively on Chet Lo's SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR — Nothing (@nothing) September 22, 2022

via [AW]