One UI 7-schil Te Zien In Hands-on Video

Samsung werkt hard aan One UI 7, de softwareschil die is gebaseerd op Android 15. Onlangs schreven wij dat Samsung Android 15 pas begin volgend jaar zal introduceren, maar dankzij hands-on video’s krijgen we nu alvast te zien hoe One UI 7 er uit komt te zien.

Samsung heeft One UI 7 laten zien tijdens een ontwikkelaarsconferentie en de bron Sammobile geeft hierover via de onderstaande video’s meer details. In de hands-on video zien we verschillende componenten, inclusief de nieuwe interface van de camera-app en de multitask-venster.

De onderstaande video’s tonen het vernieuwde design van de One UI 7-schil en laten zien hoe de camera-app en multitask-functie werken in de nieuwe software-schil.

