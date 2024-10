Google Zoeken Geeft Betrouwbare Sites Blauw Vinkje

Google test blauwe vinkjes in de zoekresultaten van zijn zoekmachine. Het bedrijf laat weten dat de blauwe vinkjes worden getoond naast “betrouwbare” bedrijven. Momenteel gaat het nog om een experiment.

Een woordvoerder van Google heeft tegenover The Verge laten weten dat de blauwe vinkjes naast een aantal websites worden getoond in de Google-zoekresultaten bij een beperkt aantal gebruikers. Om hoeveel gebruikers het gaat is onduidelijk. De vinkjes moeten gebruikers helpen met het herkennen van betrouwbare bedrijven. Zo worden de vinkjes getoond naast links van Microsoft, Meta, Apple en Amazon.

Beweeg je je muis over het blauwe vinkje, dan zie je de melding “uit de signalen van Google blijkt dat dit bedrijf het bedrijf is dat het zegt te zijn“. Om te bepalen of een link betrouwbaar is gebruikt Google data van de Merchant Center-tool, handmatige beoordelingen en ‘websiteverificatie’.

via [tweakers]