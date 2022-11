MediaTek Introduceert High-end Dimensity 9200-chipset

MediaTek heeft een nieuwe chipset aangekondigd die moet gaan concurreren met de high-end chipset van Qualcomm. Het gaat om de MediaTek Dimensity 9200-chipset die mogelijk nog voor het einde van dit jaar in de eerste smartphones te vinden zal zijn.

De Dimensity 9200-chipset van de Taiwanese fabrikant MediaTek is uitgerust met acht kernen. Eén 3,05GHz kern, drie 2,85GHz kernen en vier 1.8GHz kernen. De chipset is gebakken op een 4nm-procedé en heeft ondersteuning voor maximaal twee 5K-schermen met een 60Hz verversingssnelheid, een WHQD-scherm met een 144Hz verversingssnelheid of een 1080p Full-HD-scherm met een 240Hz verversingssnelheid. Verder is er ondersteuning voor 5G, Bluetooth 5.3 en WiFi 7 met een gegevensoverdrachtsnelheid van maximaal 6,5 Gbps.

De MediaTek Dimensity 9200-chipset gaat concurreren met de onlangs aangekondigde Snapdragon 8 Gen2-chipset en zal net als de chipset van Qualcomm waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar in de eerste smartphones te vinden zijn.

via [droidapp]