“Samsung Galaxy S25 FE Wordt Veel Dunner Dan Zijn Voorganger”

Samsung heeft onlangs de Galaxy S24 FE officieel aangekondigd, maar de eerste geruchten over de opvolger duiken nu al op. Samsung zou de Galaxy S25 FE een veel dunnere behuizing willen geven.

De Samsung Galaxy S24 FE is een wat voordeligere versie van de reguliere Galaxy S24, die qua design veel wegheeft van de S24 Plus, maar dan met een wat minder luxe behuizing. Bij de Galaxy S25 FE zien we volgens de geruchten echter meer verschillen, waarbij de behuizing veel dunner is. De website The Elec schrijft dat de dunnere behuizing mogelijk is dankzij een nieuwe ontwikkelingen op het gebied van accu’s, waarbij meer energie kan worden opgeslagen in dezelfde afmetingen. Hierdoor is het mogelijk om een dunnere accu in de smartphone te plaatsen, zonder de accucapaciteit te verkleinen.

Samsung lijkt met deze aanpak te willen concurreren met de aankomende Apple iPhone 17 Slim. De Slim-uitvoering is minder krachtig dan de Pro-modellen, maar is wel de dunste iPhone ooit.

Aangezien de Samsung Galaxy S24 FE nog maar kort geleden is geïntroduceerd, laat de introductie van de Galaxy S25 FE nog lang op zich wachten. We raden daarom aan om de geruchten voorlopig nog even met een flinke korrel zout te nemen.

via [androidplanet]