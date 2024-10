Samsung Galaxy AI Krijgt Ondersteuning Voor Nederlands En Andere Talen

Samsung heeft bekendgemaakt dat Galaxy AI ondersteuning krijgt voor 4 nieuwe talen, inclusief Nederlands. Naast Nederlands zal Samsung ook de talen Zweeds, Turks en Roemeens toevoegen.

Samsung rolt de nieuwe talen volgende week uit, waarna Galaxy AI op Galaxy-smartphones ondersteuning heeft voor in totaal 20 talen. Voor al eerder ondersteunde talen voegt Samsung ondersteuning toe voor specifieke dialecten. Het gaat onder andere om traditioneel Chinees en Portugees.

De Nederlandse taal is vanaf 28 oktober beschikbaar in Nederland en België. Uiteraard moet jouw smartphone wel ondersteuning hebben voor Galaxy AI om hier gebruik van te kunnen maken. Galaxy AI bestaat uit een aantal slimme functies, zoals “Live Translate” waarmee je direct telefoongesprekken kunt vertalen. Ook kun je Galaxy AI gebruiken voor camera-functies, Circle to Search of het maken van notities.

