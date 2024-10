Bluetooth-problemen Van Google Pixel 9 Opgelost Met Update

De Google Pixel 9 kampt sinds de introductie al met problemen van de Bluetooth-verbindingen, tot grote frustratie van de gebruikers. Google heeft nu echter updates uitgerold die deze problemen lijken op te lossen.

Het verbinden met sommige bluetooth-apparaten, zoals Android Auto en draadloze oordopjes, verloopt bij de meeste Pixel 9-gebruikers probleemloos. Het verbinden met andere apparaten, zoals Find My Device-trackers of de Meta Ray-Bans, werkt echter niet zonder problemen. Google bevestigde eerder al op de hoogte te zijn van de problemen en te werken aan een oplossing. De problemen lijken gelukkig niet bij alle gebruikers voor te komen.

Google heeft de afgelopen tijd verschillende updates uitgerold via de Google Play Services, die de Bluetooth-problemen steeds verder oplossen, zo blijkt uit meldingen van gebruikers. Waar ze eerst geen verbinding konden maken met de Meta Ray-Bans kan dat nu wel. Als jij nog steeds problemen hebt is het verstandig om even te controleren op updates. Of alle Bluetooth-problemen zijn opgelost is onduidelijk, maar Google is in ieder geval actief bezig om de problemen op te lossen.

via [droidapp]