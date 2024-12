Samsung Galaxy Watch Ultra Ontvangt Eerste Beveiligingsupdate

Samsung rolt voor het eerst een beveiligingsupdate uit naar de Galaxy Watch Ultra. Dit heeft lang geduurd, want de Galaxy Watch Ultra verscheen in juli van dit jaar op de markt.

Maar liefst vijf maanden na de lancering van de Samsung Galaxy Watch Ultra rolt de Zuid-Koreaanse fabrikant een beveiligingsupdate uit naar de smartwatch. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van november 2024. De Galaxy Watch Ultra heeft wel eerder een update ontvangen, maar deze update bracht geen nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Gelukkig is de beveiliging van de Galaxy Watch Ultra na de installatie van firmwareversie L705FXXU1AXK6 (250MB) weer redelijk up-to-date. Als Samsung zich nu weer aan zijn belofte houdt om elk kwartaal een beveiligingsupdate uit te rollen, dan kunnen we de volgende update in februari 2025 verwachten.

Om de update te downloaden ga je in de Wearable-app naar “Instellingen horloge” -> “Update horlogesoftware” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]