Motorola Introduceert Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05 en Moto E15

Motorola heeft vier nieuwe budget-smartphones aangekondigd, waarvan drie uit de doos draaien op Android 15. We maken kennis met de Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05 en de Moto E15. De adviesprijzen liggen tussen de 109 en 199 euro.

De krachtigste van de vier nieuwe budget-smartphones is de Moto G15 Power. De smartphone beschikt over een 6,72-inch scherm met een full-hd-resolutie en een 60Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G81-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een enorme 6000mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen.

Voorop vinden we een 8MP selfie-camera en achterop een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 5MP groothoeklens. De Moto G15 Power draait op Android 15 en heeft geen ondersteuning voor 5G. De smartphone is vanaf 6 januari in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 199 euro.

Ook de Moto G15, Moto G05 en Moto E15 beschikken over een 6,72-inch scherm. Dit scherm heeft op de Moto G15 een full-hd-resolutie en een 60Hz verversingssnelheid, terwijl het scherm van de Moto G05 en Moto E15 een 720p-resolutie en 90Hz verversingssnelheid heeft. Ook beschikken alle drie de smartphones over een MediaTek Helio G81-processor en een 5200mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen.

De Moto G15 is verkrijgbaar met 4GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De Moto G15 heeft dezelfde camera-setup als de G15 Power en is vanaf 6 januari verkrijgbaar voor 149 euro.

De Moto G05 is verkrijgbaar met 4GB of 8GB werkgeheugen en 64GB, 128GB of 256GB opslagruimte. Achterop vinden we opnieuw een 50MP hoofdlens, maar de 5MP groothoeklens ontbreekt. De Moto G15 is vanaf februari verkrijgbaar voor 129 euro.

De Moto E15 is de enige die geen NFC-chip heeft. Ook heeft dit model slechts 2GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Doordat de Moto E15 weinig werkgeheugen heeft draait de smartphone op de Go-versie van Android 14. De Moto E15 verschijnt in februari op de markt voor een adviesprijs van 109 euro.