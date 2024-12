Vodafone Verdubbelt Dagtegoed Van Red Unlimited-abonnement

Goed nieuws voor mensen met een Vodafone Red Unlimited-abonnement. Vodafone verdubbelt namelijk het dagtegoed van 10GB naar 20GB. Ook krijgen klanten vanaf 1 januari 2025 10GB data extra voor roamen in de EU. De roamingbundel is vanaf volgend jaar 50GB.

Vodafone Red Unlimited-klanten krijgen een sms of email waarin ze worden geïnformeerd over de wijzigingen. Zodra klanten de daglimiet van 20GB hebben bereikt kunnen ze via de My Vodafone-app gratis en onbeperkt 2GB extra tegoed aanvragen. Je kunt dus onbeperkt blijven internetten. Het dagtegoed van 20GB is ingesteld om te voorkomen dat klanten continu terabytes aan data ophalen via het 5G-netwerk.

Vodafone is niet de enige telecomprovider die een daglimiet van 20GB hanteert. Ook Odido en KPN maken gebruik van een dagtegoed van 20GB.

via [tweakers]