KPN: Opnieuw Meer Dataverbruik Tijdens Jaarwisseling

We verbruiken steeds meer mobiele data tijdens de jaarwisseling, zo blijkt uit cijfers van KPN. De telecomprovider zag tijdens de jaarwisseling een stijging in telefoongesprekken en dataverbruik, terwijl het aantal verzonden smsjes juist daalde.

KPN heeft cijfers gedeeld van het mobiele netwerk tijdens de jaarwisseling van 2024 naar 2025. Het gaat specifiek om het gebruik tussen 22:00 uur tot 04:00 uur. Tijdens deze periode registreerde KPN maar liefst 535 terabyte aan mobiele data. Dat is 3 procent meer in vergelijking met vorig jaar.

Het aantal telefoongesprekken steeg naar 3,4 miljoen, in vergelijking met 3,2 miljoen telefoongesprekken tijdens de vorige jaarwisseling. Het aantal verzonden smsjes daalde juist, van 1 miljoen naar 0,9 miljoen. Als we kijken naar het onderstaande overzicht zien we dat het aantal verzonden smsjes tijdens de jaarwisseling al jaren aan het dalen is. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de populariteit van chat-apps, zoals WhatsApp en Telegram.

via [droidapp]