Samsung Galaxy Unpacked Livestream: Volg Hier Introductie Van Galaxy S25-serie

Samsung zal vandaag de Galaxy S25-serie en enkele andere producten introduceren. De introductie is live te volgen via de onderstaande livestream.

Na maanden van geruchten is het vandaag eindelijk zo ver. Samsung zal zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone introduceren. We krijgen de Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra te zien. Samsung brengt de smartphones samen met de One UI 7-schip op de markt. One UI 7 is gebaseerd op Android 15.

Naast de Galaxy S25-serie zal Samsung ook twee nieuwe maten van de Galaxy Ring introduceren en komen we mogelijk meer te weten over de Project Moohan XR Headset. Deze headset draait op Android XR en moet gaan concurreren met Apple’s Vision Pro en de slimme Meta Rayban bril.

De Galaxy Unpacked 2025 presentatie start om 19:00 uur Nederlandse tijd en is online te volgen via de onderstaande YouTube livestream.