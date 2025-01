Renders Tonen Samsung Galaxy S25-serie In Alle Kleuren

Vlak voor de introductie van de Samsung Galaxy S25-serie heeft een bekende tech-lekker een lading renders gedeeld waarop de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra in alle kleuren te zien zijn. De officiële introductie zal op 22 januari plaatsvinden.

De meeste details over Samsung’s nieuwe vlaggenschip-smartphones zijn inmiddels al uitgelekt en dankzij de bekende tech-lekker Evan Blass krijgen we nu ook te zien in welke kleurenopties de smartphones op de markt verschijnen. De informatie over de kleuren is afkomstig van de CEO van Display Supply Chain Consultants. Op de onderstaande renders zien we de kleuren van de reguliere Samsung Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra.

De Galaxy S25 en S25+ verschijnen in vier neutrale tinten op de markt. Het gaat om donkerblauw, zilver, lichtgroen en lichtblauw, die de namen Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue en Sparkling Green hebben gekregen. Dit zijn de kleuren die straks in de winkels en bij telecomproviders worden aangeboden, maar Samsung zal ook nog een aantal exclusieve kleuren aanbieden die alleen via Samsung’s eigen website verkrijgbaar zijn.

Voor de Galaxy S25 Ultra kiest Samsung voor vier andere kleuren. Het gaat om de kleuren Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray en Titanium Silver. Op Samsung’s webwinkel zal de fabrikant nog drie extra kleuren aanbieden.

Na de officiële introductie op 22 januari zullen wij alle details, inclusief specificaties, prijzen en beschikbaarheid van de Samsung Galaxy S25-serie met jullie delen.

via [droidapp]