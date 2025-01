Samsung Brengt Galaxy Ring In Twee Nieuwe Maten Uit

Samsung heeft via een persbericht bekendgemaakt dat het bedrijf volgende week twee nieuwe maten van de Galaxy Ring zal introduceren. Vanaf 22 januari is de slimme ring verkrijgbaar in de maten 14 en 15.

Voor mensen met grotere handen en mensen die de de Samsung Galaxy Ring liever om hun duim dragen, maakt de Zuid-Koreaanse fabrikant de Galaxy Ring beschikbaar in de maten 14 en 15. Hierdoor is de slimme ring voortaan verkrijgbaar in de maten 5 tot en met 15. Samsung zal de Galaxy Ring op 22 januari ook uitbrengen in 15 nieuwe landen. In Nederland is de ring al sinds september verkrijgbaar.

Ook ontvangt de Samsung Health-app later dit jaar meer gezondheidsfuncties. Het gaat voornamelijk om functies voor het tracken van slaap. Zo krijgt de app in de eerste helft van dit jaar een”slaapomgevingsrapport”. Deze functie werkt samen met het SmartThings-platform om factoren als de temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit en luchtkwaliteit op de slaapkamer van de gebruiker te analyseren. De app kan op basis van deze informatie adviseren hoe gebruikers hun omgeving kunnen optimaliseren om beter te slapen.

In de tweede helft van dit jaar ontvangt de Health-app een slaaptijdfeature. Deze functie kan op basis van de dagelijkse routine de optimale tijd adviseren om naar bed te gaan en op te staan.

via [tweakers]