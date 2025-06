“Samsung Galaxy Unpacked 2025 Vindt Plaats Op 9 Juli”

Samsung zal zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement op 9 juli houden, aldus een goedgeïnformeerde bron. Tijdens Galaxy Unpacked 2025 zal Samsung meerdere vouwbare smartphones en smartwatches introduceren.

Volgens de bekende tech-lekker Evan Blass zal Samsung op 9 juli om 16.00 uur Nederlandse tijd verschillende nieuwe producten introduceren. De presentatie zal worden gehouden in New York City en we verwachten onder andere de Galaxy Z Flip 7, de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Watch 8-serie te zien. Mogelijk zal Samsung ook de Z Flip 7 FE introduceren, wat een voordeligere versie is van de reguliere Z Flip 7.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 krijgt volgens de geruchten een groter cover-scherm dat de gehele achterzijde in beslag neemt en een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor. De grotere Galaxy Z Fold 7 krijgt een veel dunnere behuizing dan zijn voorganger en is mogelijk zelfs de dunste vouwbare smartphone tot nu toe. Ook krijgt de smartphone een nieuwe 200MP hoofdcamera.

De Galaxy Watch 8-serie krijgt een meer rechthoekig ontwerp, waardoor de Watch 8 en Watch 8 Classic veel lijken op de Galaxy Watch Ultra. Intern verwachten we een Exynos W1000-chip en 64GB opslagruimte. Dit is twee keer zoveel opslagruimte als zijn voorganger.

