Samsung Galaxy Ring 1 Miljoen Keer Geproduceerd

Samsung introduceerde eerder deze maand de Galaxy Ring, een slimme ring die de activiteiten en gezondheid van de drager in de gaten kan houden. De Samsung Galaxy Ring is nu al een succes, want Samsung heeft de productie van de slimme ring moeten opschroeven.

De Galaxy Ring is nog niet voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar wel voor een aantal omringende Europese landen. In deze landen verkoopt de slimme ring beter dan verwacht, want Samsung heeft de productie met 150 procent moeten verhogen. De ring is zo populair dat veel ringmaten pas eind augustus kunnen worden geleverd.

Volgens The Elec zou Samsung in eerste instantie 400.000 ringen hebben geproduceerd, maar is dit aantal opgeschroefd naar 1 miljoen. De Galaxy Ring is verkrijgbaar in de kleuren goud, zilver en zwart, maar het is onduidelijk welke kleur het meest populair is. De Samsung Galaxy Ring krijgt een vrij stevige adviesprijs mee, maar in tegenstelling tot veel andere slimme ringen hoef je niet te betalen voor een abonnement.

